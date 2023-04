Genshin Impact: Tartaglia e Zhongli nel passionale cosplay di coppia di Lavlien & Wolfot

Napoli Comicon 2023 ha finalmente aperto le sue porte a migliaia di appassionati. Alla manifestazione che si terrà fino al 1° maggio parteciperanno numerosi ospiti, tra cui anche la celeberrima coppia di cosplayer Lavlien & Wolfot che di recente si sono esibiti in una spettacolare performance.

Mentre in giocatori di Genshin Impact si godono le novità introdotte dall'update 3.6, che porta i giocatori a fare la conoscenza di Baizhou e di una nuova mappa, la community di cosplayer si gode le numerose interpretazioni ispirate al titolo di MiHoYo in arrivo al Comicon di Napoli 2023.

Alla manifestazione prenderanno parte come ospiti internazionali gli artisti conosciuti come Lavlien e Wolfoty, i quali si esibiranno con i loro cosplay, incontreranno e si racconteranno al pubblico. La coppia di professionisti lavora in tutta Europa da in decennio, partecipando anche come giurati agli eventi più importanti.

In attesa di scoprire quali meravigliosi cosplay porteranno a Napoli, è un precedente lavoro di coppia Lavlien e Wolfoty a colpire il pubblico. In questo cosplay di Tartaglia e Zhongli da Genshin Impact viviamo la passione tra i due protagonisti. Zhongli, Geo character che svolge la funzione di consulente del Wangsheng Funeral Parlor, è interpretato da Lavlien. Tartaglia, Hydro character che fa parte degli Eleven Fatui Habringers, è invece interpretato da Wolfoty. Siete già pronti a dare il benvenuto a Kirara in Genshin Impact 3.7?