Genshin Impact, il team a caccia di leaker: MiHoYo fa causa a Bilibili

Per il team di sviluppo cinese, le attività dei leaker stanno diventando una problematica concreta. Dopo le recenti anticipazioni sulle future abilità di Tohma in Genshin Impact, MiHoYo ha deciso di agire in sede legale.

L'obiettivo è quello di dare la caccia ai leaker responsabili della diffusione di informazioni riservate tramite canali irregolari. In concreto, stiamo parlando di utenti che hanno preso parte a sessioni di Beta infrangendone poi gli NDA (Accordi di Non Divulgazione) o che hanno reso pubbliche informazioni ottenute tramite propri contatti nel settore. Sono invece esclusi dal mirino di MiHoYo i dataminer, che si "limitano" a leggere e interpretare informazioni contenute nel codice di gioco di Genshin Impact.

Al momento, la software house ha identificato undici grandi leaker, che svolgono le proprie attività su Bilibili, nota piattaforma video cinese. Per avere accesso ai dati personali di questi ultimi, tuttavia, MiHoYo ha potuto percorrere una sola strada, ovvero citare in giudizio la stessa Bilibili, con la quale intrattiene in verità un ottimo rapporto. La legge cinese impedisce infatti al portale video di condividere i dati personali degli utenti in contesti differenti da quelli di un tribunale. La prima udienza ha già una data, con la guerra di MiHoYo ai leaker che prenderà il via il prossimo 16 settembre.



Nel frattempo, i giocatori dell'Action RPG possono godersi le moltissime novità introdotte a Teyvat dall'aggiornamento 2.1 di Genshin Impact.