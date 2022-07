Genshin Impact, teaser trailer per Sumeru: aria di India nella nuova regione

In occasione della presentazione ufficiale delle novità in arrivo con la versione 2.8 di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha condiviso con il pubblico anche un interessante teaser.

L'evento streaming dedicato al prossimo aggiornamento del free to play ha infatti ospitato anche la trasmissione di un breve trailer dedicato a Sumeru. La nuova regione in arrivo nel mondo di Teyvat era stata già citata da diversi dataminer e insider nel corso degli ultimi giorni, ma con l'ultima diretta la software house ne ha ufficialmente confermato l'esistenza. Parliamo nello specifico di un'area le cui atmosfere sembrano essere ispirate all'India, così come la colonna sonora che accompagna il teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Al momento, il debutto di Sumeru all'interno di Genshin Impact resta privo di una precisa data di lancio, ma la regione non dovrebbe far attendere troppo i Viaggiatori di Teyvat. Stando ai rumor emersi negli ultimi giorni, infatti, l'esordio del contenuto dovrebbe essere in programma per il mese di agosto. Per maggiori dettagli in merito, sarà tuttavia necessario attendere ulteriori conferme da parte di MiHoYo.



Nel frattempo, non dimenticate di riscattare 300 Primogems gratis in Genshin Impact, grazie ai nuovi codici condivisi dagli sviluppatori dell'Action RPG.