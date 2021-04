Genshin Impact, Thousand Questions With Paimon: come ottenere gratis 150.000 Mora

In Genshin Impact, l'ormai celebre free to play targato MiHoYo, occorre disporre di grossi quantitativi di Mora (una delle valute di gioco) per poter potenziare armi, personaggi ed artefatti.

Se siete a corto di monete d'oro e non volete consumare la preziosa Resina nelle Ley Line, ecco come accumulare un bel po' di Mora semplicemente partecipando al nuovo evento web a tempo limitato. Parliamo nello specifico di A Thousand Questions With Paimon, un altro evento al quale i giocatori possono accedere esclusivamente tramite il sito ufficiale e che non richiede particolari sforzi per ricevere le ricompense. L'evento in questione consiste infatti in una serie di dieci semplici domande che vengono proposte agli utenti ogni giorno e la cui risposta vale 5.000 Mora (quindi si possono ottenere in totale 50.000 Mora ogni giorno). Nel caso in cui doveste rispondere erroneamente ad una delle dieci domande giornaliere non c'è nulla di cui preoccuparsi, poiché vi verrà data l'opportunità di completare un pratico obiettivo (solitamente si tratta di visitare una sezione del forum ufficiale) per recuperare tutte le domande sbagliate e aggiudicarsi lo stesso il numero massimo di Mora che si possono ottenere nel corso del giorno. Se volete andare a colpo sicuro, sappiate che proprio sul portale ufficiale di Genshin Impact qualcuno ha deciso di stilare un elenco con tutte le risposte, così che possiate completare il questionario in un batter d'occhio. Una volta risposto a tutte le domande, vi verrà inviato un messaggio tramite la casella di posta virtuale in game contenente tutti i vostri i Mora: vi suggeriamo di accedere al gioco il prima possibile per riscattare le ricompense, poiché questo messaggio svanirà dopo soli sette giorni e vi è il rischio di perdere tutto.

Va infine precisato che l'evento A Thousand Questions With Paimon è attualmente disponibile solo su PC, Android e iOS per i giocatori che hanno raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10. Non è chiaro se a breve verrà data l'opportunità di partecipare anche ai giocatori PlayStation, i quali dovrebbero ritrovarsi tra i messaggi di posta in game il link per accedere al questionario nel caso in cui gli sviluppatori dovessero permettere anche a loro di prendere parte all'evento, il quale resterà attivo fino al prossimo giovedì 8 aprile 2021.

