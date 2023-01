Genshin Impact tier list: quali sono i personaggi più forti del gioco gratis?

Se avete appena iniziato a giocare a Genshin Impact, è probabile che siate in difficoltà su come investire le vostre Primogems. Per venirvi incontro, abbiamo stilato una classifica dei personaggi più forti del gioco, così che possiate iniziare a decidere già da adesso su quali puntare.

Tier list personaggi 4 Stelle

S: Bennet, Xiangling e Xingqiu

Diona, Fischl, Gorou, Kuki Shinobu, Kujou Sara, Sucrose e Yun Jin B: Beidou, Collei, Kaeya, Layla, Ningguang, Noelle, Rosaria, Sayu, Thoma e Yanfei

Tier list personaggi 5 Stelle

S: Ayaka, Ganyu, Hu Tao, Kaedehara Kazuha, Kokomi, Nahida, Raiden Shogun, Yelan e Zhongli

Kamisato Ayato, Arataki Itto, Mona, Nilou, Shenhe, Tighnari, Yae Miko e Yoimiya B: Cyno, Eula, Jean, Keqing, Viaggiatore (versione Dendro), Vagabondo, Venti e Xiao

Uno degli errori più comuni compiuti dai giocatori di Genshin Impact è quello di sottovalutare le potenzialità dei personaggi 4 Stelle. Come potete notare dalla loro tier list, eroi come Bennet, Xiangling e Xingqiu possono comportarsi addirittura meglio di alcuni 5 Stelle, soprattutto se dotati di numerose costellazioni. Non dimenticate inoltre che alcuni di questi personaggi sono semplici da costellare, visto che è possibile ottenerne copie gratuite negli eventi, completando obiettivi di gioco (Xiangling e Collei sono gratis con l'Abisso) o acquistandole con una valuta speciale nel negozio (ogni mese vengono proposti due personaggi diversi). Sappiate inoltre che con Lantern Rite, evento in arrivo nelle prossime settimane, potrete ottenere un eroe gratuito proveniente da Liyue e Xingqiu è uno di questi.

Vogliamo inoltre chiarire che, pur essendo meno preferibili di altri, i personaggi che occupano le posizioni più basse della classifica sono perfettamente utilizzabili e, con un po' d'attenzione in fase di costruzione della build, possono comunque consentire di affrontare le sfide più ardue. Insomma, se uno di questi personaggi vi piace particolarmente e volete averlo in collezione, non date troppo peso alla sua posizione nelle tier list.

