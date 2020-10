Genshin Impact, tier list: ecco i personaggi più forti del momento

Giocare a Genshin Impact può essere davvero complesso, soprattutto quando i materiali per potenziare armi e personaggi iniziano a scarseggiare e diventa fondamentale riuscire a capire quali siano gli eroi sui quali investire più tempo e risorse. Ecco quindi un elenco dei personaggi più forti, utile per creare i team migliori.

Va precisato che la classifica si basa sui personaggi disponibili ad oggi e potrebbe cambiare da un momento all'altro per via non solo di eventuali modifiche apportate dagli sviluppatori ma anche dall'arrivo di nuove armi e accessori. La lista parte dal Rango S, ovvero dal gruppo di personaggi più forti in assoluto, per poi proporre gli eroi considerati dalla community meno utili.



Questi sono tutti gli altri eroi e la relativa classificazione:

Rango B

Bennett (4 Stelle, Fuoco)

Chongyun (4 Stelle, Ghiaccio)

Razor (4 Stelle, Elettro)

Xingqiu (4 Stelle, Acqua)

Rango C

Beidou (4 Stelle, Elettro)

Kaeya (4 Stelle, Ghiaccio)

Lisa (4 Stelle, Elettro)

Ningguang (4 Stelle, Geo)

Noelle (4 Stelle, Geo)

Sucrose (4 Stelle, Anemo)

Traveler (5 Stelle, versione Anemo)

Traveler (5 Stelle, versione Geo)

Rango D

Amber (4 Stelle, Fuoco)

Ecco di seguito gli eroi di Rango S:

Diluc (5 Stelle, Fuoco)

Diluc è il sogno di qualsiasi giocatore di Genshin Impact, poiché è senza troppi giri di parole il personaggio più forte del gioco. Armato di spadone, questo eroe è in grado di infliggere danni ingenti e le sue abilità a base di fuoco (la sua primaria può essere attivata tre volte consecutivamente) possono essere combinate con quelle degli altri elementi per dare vita a combinazioni letali.

Venti (5 Stelle, Anemo)

Protagonista del primo arco narrativo e del banner a tempo rimosso la scorsa domenica, Venti è il personaggio di supporto più efficace tra quelli disponibili in Genshin Impact. Le sue abilità gli permettono di infliggere danni da Aria e di creare un potente vortice che attrae e danneggia tutti i nemici medio-piccoli ed è quindi molto utile negli scontri più caotici. Tenendo premuto il tasto dell'abilità primaria, Venti può anche spiccare il volo per poi planare, rendendo molto più semplice la raccolta di alcuni collezionabili come gli Anemoculus e i Geoculus.

Fischl (4 Stelle, Elettro)

Se avete investito nel banner di Venti è molto probabile che abbiate ottenuto almeno una Fischl. Questo personaggio dotato di arco è incredibilmente forte e versatile, dal momento che in base alla build può fungere da DPS o da supporto per i DPS, dal momento che può evocare un falco in grado di colpire ed elettrizzare più volte i nemici. La sua abilità definitiva le permette inoltre di fuggire dalle situazioni più complesse e di danneggiare chiunque entri in contatto con lei durante la trasformazione in falco.

Qiqi (5 Stelle, Ghiaccio)

Qiqi è la buffa "commessa-zombie" della farmacia Bubu ed è uno dei pochi eroi 5 Stelle presenti nel gioco. Questo personaggio è senza ombra di dubbio il miglior supporto presente attualmente in Genshin Impact a causa delle sue abilità che migliorano il quantitativo di cure ricevute dai compagni e alla sua passiva che rede visibili i materiali sulla mappa durante le fasi d'esplorazione-

Questi sono invece i personaggi di Rango A:

Barbara (4 Stelle, Acqua)

Barbara è un ottimo personaggio di supporto ed è in grado di curare con entrambe le sue abilità gli alleati. Questo elemento è davvero utile per chiunque non voglia consumare troppe risorse per il recupero degli HP ed è presente nella collezione di tutti i giocatori, dal momento che si potrà ottenere gratuitamente raggiungendo il livello 20 entro il prossimo 11 novembre 2020.

Jean (5 Stelle, Anemo)

Il capitano dei Knights of Favonius è un altro utile personaggio si supporto di tipo Anemo, soprattutto se non avete avuto la fortuna di trovare Venti nel banner a tempo. Le sue abilità le permettono di danneggiare i nemici e di curare gli alleati, guadagnando temporaneamente potere d'attacco in proporzione alla quantità di salute rigenerata dalle cure.

Keqing (5 Stelle, Elettro)

Keqing è una spadaccina molto gettonata dai giocatori non solo per via del suo aspetto estetico ma anche per il suo potere d'attacco e per la sua incredibile mobilità. La sua abilità principale le permette di marcare e danneggiare gli avversari a distanza per poi raggiungerli in un istante per continuare a colpirli con dei veloci fendenti. L'abilità legata al teletrasporto può essere utilizzata anche durante l'esplorazione, velocizzando sensibilmente alcune scalate altrimenti molto lente.

Mona (5 Stelle, Acqua)

Mona è un personaggio di supporto perfetto se abbinato a degli eroi in grado di sfruttare le sue capacità elementali. Attivando alcune delle sue abilità per poi passare a DPS come Razor si possono infatti dare vita a combo devastanti e in grado di eliminare rapidamente alcuni nemici. Mona può anche correre sugli specchi d'acqua muovendosi molto più rapidamente rispetto a chi si limita a nuotare.

Xiangling (4 Stelle, Fuoco)

Xiangling è un altro eroe che può essere ottenuto gratuitamente da tutti i giocatori ed è un ottimo personaggio per chi è in cerca di un DPS di supporto con degli attacchi di tipo Fuoco. Il suo attacco primario è perfetto per le combo elementali, poiché lancia un orsetto sputafuoco che continua ad incendiare i nemici anche se si passa ad un altro elemento del party.

Klee (5 Stelle, Fuoco)

Klee è la protagonista dell'ultimo aggiornamento ed è un raro personaggio di tipo Fuoco. Sebbene abbia grosse potenzialità grazie alle abilità che le consentono di lanciare esplosivi di ogni tipo, Diluc e Xiangling continuano ad essere dei personaggi con attacchi di fuoco molto più efficaci.