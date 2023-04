Genshin Impact: Tighnari ha un nuovo doppiatore, ecco quando potremo ascoltarlo

Come ben ricorderete, qualche settimana fa è stato ufficialmente annunciato da Hoyoverse il licenziamento del doppiatore inglese di Tighnari, uno degli ultimi personaggi introdotti in Genshin Impact. A poche ore dal debutto dell'update 3.6, gli sviluppatori hanno svelato l'identità della nuova voce del personaggio Dendro proveniente da Sumeru.

A prestare la voce allo studioso dalle lunghe orecchie feline sarà infatti Zachary Gordon, attore e doppiatore di origine americana che abbiamo visto più volte sui nostri schermi. Gordon ha infatti ricoperto ruoli più o meno importanti in serie di successo come How I Met Your Mother, All of Us, Desperate Housewives, 24 e L'uomo di casa. Per quello che riguarda invece il doppiaggio, abbiamo potuto ascoltare l'attore nelle versioni originali di alcune serie Nickelodeon e in alcune produzioni legate al brand dei Supercuccioli Disney.

Per chi non lo sapesse, Gordon ha rimpiazzato il vecchio doppiatore di Tighnari, il quale è stato coinvolto in uno scandalo ed è per questo stato allontanato dalla stessa Hoyoverse.

In attesa di scoprire come sarà la nuova voce del personaggio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli su come ottenere 600 Primogems gratis all'uscita dell'update 3.6 di Genshin Impact.