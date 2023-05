Genshin Impact: un timido cosplay di Yoimiya attende l'aggiornamento 3.7

Duel! The Summoners Summit, il nuovo aggiornamento di Genshin Impact porterà una ventata d'aria fresca nel titolo free to play sviluppato dalla software house cinese MiHoYo. In attesa che il nuovo update venga introdotto, la cosplayer Naomi Sakura delizia i suoi fan con una fantastica interpretazione.

Principale novità di Genshin Impact 3.7 sarà l'introduzione di Kirara, un nuovo personaggio a 4 Stelle con Dendro Vision. La Fase 1 dell'aggiornamento suddetto porterà in dote anche Yoimiya, che potrà dunque essere sbloccata dai giocatori attraverso un banner. Mentre i fan tenteranno la fortuna, l'artista orientale originaria della Malesia ci porta già al fianco della proprietaria del Naganohara Fireworks.

Proprietaria del negozio di fuochi artificiali più celebre di tutta Inazuma, Naganohara Yohimiya è conosciuta con il nomignolo di "regina del Summer Festival". Esattamente come i fuochi d'artificio di cui va tanto fiera, la ragazza ha una personalità estroversa, innocente e colorata.

Yohimiya è un personaggio che sfrutta l'elemento Pyro, una talentuosa pirotecnica che in combattimento è armata d'arco. In questo cosplay di Yoimiya da Genhsin Impact la vediamo seduta all'esterno di una casa tradizionale giapponese, con l'arco di fianco e con indosso l'abito di default Goldfish Firecracker, e in attesa che venga rilasciato l'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact.