Genshin Impact, tornano Kokomi e Raiden: ecco armi e personaggi dei banner

Mancano ormai pochi giorni al termine del banner a tempo di Yae Miko in Genshin Impact e, come accade puntualmente in ogni aggiornamento del free to play, gli sviluppatori hanno pubblicato un post sui social che svela nel dettaglio cosa potremo trovare nei successivi banner.

Come già anticipato nella diretta legata al reveal della versione 2.5 di Genshin Impact, il secondo banner sarà doppio e permetterà ai giocatori di decidere se pullare per Raiden Shogun oppure se provare ad ottenere Sangonomiya Kokomi. Ciò che non sapevamo erano per i tre personaggi 4 Stelle che avrebbero accompagnato questi due eroi nel banner e, stando all'annuncio di miHoYo, questi saranno il fortissimo Bennet (uno dei migliori 4 Stelle disponibili nel gioco), Xinyan e Kujou Sara. Chi vorrà investire i Primogems in questi banner potrà quindi costellare uno di questi personaggi e avere così un doppio vantaggio, a patto di trovare esattamente quello che sta cercando.

Per quello che riguarda invece il banner delle armi, questo includerà la Engulfing Lighting, ovvero la lancia di Raiden Shogun, e l'Everlasting Moonglow, che è invece il catalyst creato per kokomi. Tra le armi 4 Stelle in Rate up troviamo invece l'Akuoumaru, il Mouun's Moon e il Lion's Roar.

Sapevate che Ayato e The Chasm arriveranno nella versione 2.6 di Genshin Impact?