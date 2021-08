Genshin Impact: nuovo trailer di Aloy e data del concerto gratis alla Gamescom 2021

Come preannunciato qualche giorno fa, Genshin Impact è tornato a mostrarsi all'Opening Night Live della Gamescom 2021 ma le novità mostrate all'evento non sono state quelle tanto attese dai fan.

Purtroppo, infatti, in occasione della diretta presentata da Geoff Keigley non è stata svelata la data d'uscita della versione Nintendo Switch di Genshin Impact, sulla quale continua ad esserci il silenzio più assoluto da parte di miHoYo. Questa sera si è infatti parlato del concerto intitolato "Genshin Concert 2021: Melodies of an Endless Journey", il quale potrà essere guardato in streaming in maniera completamente gratuita il prossimo 3 ottobre 2021. Nel corso dell'evento potremo quindi ascoltare i più famosi brani del free to play suonati da un'orchestra composta da musicisti di talento provenienti da tutte le parti del mondo. Ma non è finita qui, poiché è stato mostrato anche un breve trailer dedicato ad Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West che diventerà un eroe 5 Stelle sbloccabile gratuitamente da tutti i giocatori (prima su PlayStation e poi sulle altre piattaforme) insieme al suo arco 4 Stelle.

Prima di lasciarvi ai due filmati, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità dell'update 2.1 di Genshin Impact, il quale introdurrà personaggi come Baal e Kokomi.