Genshin Impact, nuovo trailer per Arataki Itto: il combattente a caccia della Visione

È un periodo di frequenti aggiornamenti per i giocatori di Genshin Impact in attesa dei nuovi contenuti previsti con la versione 2.3 dell'Action RPG gratuito.

Dopo aver proposto un inedito trailer di Genshin Impact dedicato a Gorou meno di ventiquattr're fa, il team di sviluppo di MiHoYo ha infatti deciso di rendere disponibile anche un ulteriore filmato dedicato ad Arataki Itto. Il combattente si è dunque presentato ancora una volta al pubblico in un ricco trailer dedicato, pronto a sfoggiare le sue tecniche di combattimento più letali. Tra combo e abilità speciali, il personaggio ribelle ha rivelato di essere alla disperata ricerca della propria Visione perduta. La strada per tornarne in possesso, tuttavia, sembra essere tutt'altro che semplice.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre ai giocatori attivi in Genshin Impact una nuova occasione per dare uno sguardo alle potenzialità del personaggio introdotto dalla versione 2.3 del free to play. Ricordiamo peraltro che i principali protagonisti di quest'ultima si sono mostrati ai Viaggiatori anche in occasione dei The Game Awards 2021, grazie al trailer di Genshin Impact che ha visto per protagonisti Gorou, Yunjin e lo stesso Arataki Itto sul palco del grande show videoludico organizzato e condotto dall'inarrestabile Geoff Keighley.