Genshin Impact: trailer per il concerto del 2022, permette di ottenere Primogems gratis

Mentre i fan di Genshin Impact sono in trepidante attesa di mettere le mani sulle novità della versione 3.1 del free to play, in arrivo domani notte, Hoyoverse ha pubblicato un trailer che annuncia il Genshin Concert 2022.

Il team di sviluppo orientale ha infatti confermato il ritorno dell'evento musicale durante il quale gli appassionati potranno ascoltare versioni rivisitate dei brani di Monstadt, Liyue, Inazuma e Sumeru. Il protagonista assoluto del concerto sarà Shiro Sagisu, noto per aver composto e prodotto la colonna sonora di Neon Genesis Evangelion. A dirigere la Hollywood Chamber Orchestra sarà invece Eímear Noone. Tutti i giocatori potranno assistere gratuitamente al concerto, poiché verrà trasmesso il prossimo 2 ottobre 2022 sul canale YouTube ufficiale di Genshin Impact.

Che vi interessi o meno l'evento, sappiate che visitando il sito ufficiale dopo aver effettuato l'accesso con un account Hoyoverse vi verrà data la possibilità di condividere il link del concerto e di ottenere in ricompensa un bundle contenente 20.000 Mora e 30 Primogems.

Avete già dato un'occhiata al nuovo trailer di Candace in Genshin Impact? Vi ricordiamo inoltre che avete ancora poche ore per ottenere Primogems gratis con il nuovo mini-evento dedicato a Cyno.