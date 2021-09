Genshin Impact: il nuovo trailer è dedicato alle abilità di Kokomi

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, il banner di Sangonomiya Kokomi sta per arrivare in Genshin Impact e, per celebrare l'evento, il team di sviluppo del popolare free to play ha pubblicato un trailer focalizzato sulle abilità del personaggio.

Per chi non lo sapesse, Sangonomiya Kokomi è un personaggio 5 Stelle di tipo Hydro (ovvero l'acqua) che combatte tramite l'ausilio di un catalizzatore. La sua Elemental Skill prende il nome di Kurage's Oath e consiste nell'evocazione di una specie di medusa di colore azzurro che cura gli alleati e applica lo status acqua a Kokomi. L'Elemental Burst, Nereid's Ascension, infligge danni Hydro a tutti gli avversari nei paraggi. Questo personaggio, che sembra essere ottimo per chi è in cerca di un healer puro, possiede inoltre un'abilità speciale che le consente di camminare sull'acqua, semplificando alcune fasi d'esplorazione per le regioni di Teyvat.

Vi ricordiamo che il banner di Kokomi arriverà nel pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre 2021, e permetterà di avere buone probabilità di ottenere i seguenti eroi 4 Stelle: Thorny Benevolence Rosaria (Cryo), Uncrowned Lord of the Ocean Beidou (Electro) e Juvenile Galant Xingqiu (Hydro).

Avete già riscattato i 60 Primogems gratis in Genshin Impact?