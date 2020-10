Genshin Impact: un trailer ci presenta Klee, nuovo personaggio 5 Stelle

Nelle prossime ore Genshin Impact riceverà il primo aggiornamento per quello che riguarda il roster di personaggi disponibili, dal momento che tramite microtransazioni sarà possibile tentare la fortuna e provare a ricevere Klee.

Questa tenera ragazza si differenzia da tutti gli altri personaggi presenti nel gioco non solo per via delle sue statistiche (parliamo di un eroe 5 Stelle, ovvero tra i più rari), ma anche per la sua abilità che le consente di lanciare bombe e dare fuoco ai nemici. Com'è possibile vedere nel trailer dedicato al nuovo personaggio che trovate in apertura, Klee non si limita a scagliare esplosivi contro i nemici, ma è anche in grado di evocare dei piccoli esserini esplosivi, scatenando invece una versione più grande di queste creature attivando l'Abilità Suprema. È molto probabile che grazie alle sue capacità, Klee possa guadagnarsi molto in fretta un posto ai piani alti delle classifiche dei personaggi più utili, magari rimpiazzando Xiangling e rendendo sempre meno utile la povera Amber, uno degli eroi meno utilizzati. I giocatori potranno ottenere Klee a partire da domani, martedì 20 ottobre 2020, grazie al nuovo banner-evento che apparirà nella sezione Wish e all'interno del quale ci saranno maggiori probabilità di ottenere anche Sucrose, Noelle e Xingqiu.

Nel caso in cui foste curiosi di provare il personaggio, sappiate che sempre da domani sarà possibile accedere a delle nuove prove a tempo nella sezione eventi, grazie alle quali si potranno testare Klee, Sucrose e Xingqiu per ottenere delle utili ricompense, tra le quali troviamo i Primogems.

Vi ricordiamo che proprio oggi vi abbiamo parlato del simulatore di loot box di Genshin Impact realizzato da un fan. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla nostra guida su come raggiungere l'isola segreta e completare la sua quest in Genshin Impact.