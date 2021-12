Genshin Impact: nuovo trailer per la skin gratis di Ningguang e quella premium di Keqing

A poche ore dalla diretta che ci ha svelato tutte le novità della versione 2.4 di Genshin Impact, la cui uscita è prevista per la prossima settimana, ecco che arriva anche un trailer dedicato interamente ai due nuovi costumi che verranno pubblicati a breve.

Parliamo ovviamente delle skin aggiuntive per Ningguang e Keqing che arriveranno in occasione del Capodanno Cinese, l'attesissimo evento che permetterà ai giocatori di ottenere risorse e Primogems gratis. Grazie al trailer possiamo ammirare nel dettaglio gli splendidi costumi di colore blu che potremo far indossare ai due personaggi nelle prossime settimane. Per chi se lo stesse chiedendo, la skin di Ningguang sarà completamente gratuita per tutti coloro i quali la sbloccheranno nel corso della versione 2.4 di Genshin Impact e dall'aggiornamento successivo verrà distribuita a pagamento nel negozio. Discorso diverso per la skin di Keqing, che per tutta la durata dell'update 2.4 potrà essere acquistata in sconto e dalla 2.5 in poi verrà venduta a prezzo pieno. Si tratta insomma dello stesso sistema di distribuzione delle skin visto la scorsa estate con i costumi di Barbara e Jean.

Prima di lasciarvi al trailer e alle immagini pubblicate da miHoYo nelle ultime ore, vi ricordiamo che potete ottenere 300 Primogems gratis in Genshin Impact grazie ai codici pubblicati nel corso della diretta di ieri.