Genshin Impact: nuovo trailer in stile anime mostra gli eroi di Fontaine, anche Arlecchino

Quella di oggi è stata una giornata ricca di annunci per i giocatori di Genshin Impact. Oltre ad aver svelato l'identità dei primi tre personaggi in arrivo con Fontaine, Hoyoverse ha deciso di pubblicare un interessante trailer animato che contiene numerosi indizi sul futuro del free to play.

'Overture Teaser: The Final Feast', questo è il nome del filmato che è interamente dedicato alla regione ispirata alla Francia e in cui l'elemento Hydro la fa da padrone. Nel corso del trailer in stile anime non solo vediamo i tre personaggi che sono stati annunciati nel corso del primo pomeriggio (Freminet, Lynette e Lyney), ma anche eroi di cui sappiamo molto poco e che sicuramente potremo conoscere e sbloccare nei mesi successivi al debutto della versione 4.0.

Sebbene di alcuni dei volti mostrati non si conosce nulla, sappiamo con certezza che l'affascinante donna dai capelli cinerei è Arlecchino, una dei cattivissimi Fatui Harbinger che probabilmente svolgerà il ruolo di villain nella storia di Fontaine.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che questa notte verrà pubblicato l'aggiornamento alla versione 3.8 di Genshin Impact, grazie al quale si potranno riscattare ben 600 Primogems gratis.