Genshin Impact: trailer della Storia e chiarimenti su Cross Platform e Cross Progression

Celebrato con un trailer l'annuncio della data d'uscita su PS4 di Genshin Impact, gli autori di miHoYo raccontano con un nuovo video la storia del loro action ruolistico e forniscono dei chiarimenti sulle funzionalità, e i limiti, del Cross Platform e del Cross Progression.

Lo Story Trailer di Genshin Impact ci tuffa nelle variopinte atmosfere del regno fantasy di Teyvat e, seppur mostrando il fianco a qualche spoiler (come sottolineato per correttezza dagli stessi studi miHoYo), promette agli appassionati del genere di regalare decine di ore di divertimento in un mondo pieno di enigmi da scoprire e di avventure da vivere in completa libertà.

Quanto alle funzionalità accessibili al lancio, gli sviluppatori cinesi confermano la presenza del multiplayer Cross Platform in Genshin Impact e, quindi, la possibilità per gli utenti PS4, PC e su sistemi mobile iOS e Android di accedere alle medesime istanze online per partecipare a tutte le attività di questo GDR ispirato a Zelda Breath of the Wild.

La funzione di Cross Progression, però, sarà limitata alle sole versioni PC e mobile: su PS4 non sarà quindi possibile proseguire l'avventura già avviata su computer o sul proprio smartphone, e viceversa. A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, Genshin Impact sarà disponibile a partire dal 28 settembre, con approdo previsto su Nintendo Switch in un secondo momento.