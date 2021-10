Genshin Impact: un trailer svela le origini di Gouba, il buffo alleato di Xiangling

Il team di sviluppo di Genshin Impact ha deciso di pubblicare sul canale ufficiale YouTube del popolare free to play il particolare trailer legato all'evento Moonlight Merriment, il quale svela un importante retroscena su uno dei personaggi più buffi del gioco.

Il video in questione ci svela infatti la reale identità di Gouba, l'orsacchiotto sputafiamme che accompagna Xiangling nelle sue avventure. Pare infatti che non si tratti di un comune animale e che in passato fosse una potentissima divinità dal potere paragonabile a quello di eroi come Zhongli. Ma perché stiamo scoprendo tutti questi dettagli solo nel corso dell'evento dell'anniversario di Genshin Impact? La risposta è molto semplice, dal momento che Gouba ha perso la memoria e non ha più il grande potere di una volta.

Prima di lasciarvi al filmato, che spiega anche come sia nato il grande legame tra Xiangling e Gouba, vi ricordiamo che miHoYo sta regalando 1.600 Primogems per l'Anniversario di Genshin Impact in aggiunta alle altre ricompense promesse per l'evento. Per chi non lo sapesse, domani verrà annunciato l'aggiornamento alla versione 2.2 di Genshin Impact con una classica diretta streaming e, stando ai rumor, potrebbe arrivare una modalità con i dungeon procedurali oltre all'isola finale di Inazuma.