Genshin Impact, un trailer svela l'update 1.3: tra le novità anche Xiao e un eroe gratis

MyHoYo ha appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Genshin Impact il trailer d'annuncio dell'aggiornamento alla versione 1.3, in arrivo tra pochi giorni con una manciata di novità.

Questa volta la mappa non verrà espansa (a quello ci penserà con tutta probabilità l'update 1.4), ma le novità non mancano di certo. Con l'arrivo della patch, infatti, il gioco accoglierà una serie di nuove attività endgame e diversi eventi a tempo, uno dei quali sarà dedicato alla fotografia. Il protagonista assoluto dell'update è Xiao, un eroe 5 Stelle di tipo Anemo che impugna una lancia e può indossare una maschera che gli conferisce poteri demoniaci. Non sappiamo quali siano gli altri nuovi personaggi, ma il team di sviluppo ha confermato che tramite un evento potremo ottenere gratuitamente un eroe 4 Stelle tra Xingqiu, Nigguang, Xiangling, Beidou, Xinyan e Chonguyn. L'update introduce anche un nuovo tipo di boss il cui corpo è ricoperto da una spessa corazza come le lucertole già presenti nel gioco e che potrà essere affrontato in diverse forme, ciascuna corrispondente ad un elemento diverso. Per ovviare alle numerose lamentele riguardanti la Resina, inoltre, il team di sviluppo ha inoltre inserito nel gioco un particolare sistema che consente a tutti i giocatori di ottenere ogni giorno il doppio delle ricompense ai primi tre completamenti di una Ley Line, tipo di attività utile per ottenere denaro e materiali per il potenziamento di armi e personaggi.

L'aggiornamento in questione arriverà gratuitamente a partire dal prossimo 3 febbraio 2021 per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Android e iOS. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che avete solo pochi giorni per ottenere gratis quasi 500 Primogems in Genshin Impact grazie all'evento a tempo chiamato Hypostatic Symphony.