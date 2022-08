Genshin Impact, il nuovo trailer è tutto per Tighnari: il Guardiano della Foresta

Dopo aver ufficialmente presentato i primi dettagli sul futuro debutto di Cyno, Nilou, Candace e Collei in Genshin Impact, il team di MiHoYo offre ulteriori dettagli sul cast di protagonisti del suo Action RPG gratuito.

Con un nuovo trailer dedicato all'avventura fantasy, la software house cinese presenta infatti tutti i dettagli sulla storia e lo stile di combattimento di Tighnari. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta il Guardiano della Foresta, combattente che ha consacrato la propria esistenza alla tutela dell'ambiente naturale. Tra bizzarre creature e funghi magici, Tighnari è un veterano nell'utilizzo di arco e frecce, che rappresentano la sua arma principale. Cosa ne pensate dello stile scelto per il nuovo personaggio?

Al debutto ufficiale di Tighnari in Genshin Impact, lo ricordiamo, manca ormai pochissimo. Il nuovo personaggio esordirà infatti nell'Action RPG nel corso della giornata di mercoledì 24 agosto, in concomitanza con il lancio della versione 3.0 del titolo. Allo stesso tempo, i giocatori del free to play potranno festeggiare anche l'ingresso in partita di Collei. Prima di allora, la community di appassionati potrà scoprire nuovi dettagli sul futuro di Gensin Impact durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022, condotto da Geoff Keighley e in programma per questa sera.