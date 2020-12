Genshin Impact: il trailer dell'update 1.2 ci porta in un'area innevata

A circa un mese dal debutto del primo grande aggiornamento di Genshin Impact, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un trailer che presenta tutte le principali novità in arrivo con l'update 1.2.

Com'è possibile vedere nel filmato, al centro del prossimo aggiornamento troviamo una nuova porzione della mappa, Dragonspine, completamente innevata e popolata da nemici che, almeno all'apparenza, sembrano non essere altro che versioni modificate di quelli già presenti a Monstadt e Liyue. Ad accompagnare la nuova mappa troviamo anche nuovi personaggi, Ganyu e Albedo, oltre ad una lunga serie di eventi grazie ai quali i giocatori potranno entrare in possesso di un grosso quantitativo di materiali, risorse e Pirmogems senza spendere un solo centesimo e provare così ad entrare in possesso dei nuovi personaggi. Al termine del trailer viene inoltre svelato che l'aggiornamento in questione farà il proprio debutto su tutte le versioni del gioco (PS4, PC, Android e iOS) a partire dal prossimo 23 dicembre 2020, giusto in tempo per Natale.

Nel frattempo vi ricordiamo che nei prossimi giorni potrete ottenere 800 Primogems gratis in Genshin Impact, i quali verranno donati dagli sviluppatori per celebrare il successo del gioco ai The Game Awards 2020.