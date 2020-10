Genshin Impact: dove trovare tutti i Santuari delle Profondità

Il mondo di Genshin Impact è costellato di tesori e segreti nascosti, che se portati alla luce forniscono ai giocatori ottime ricompense. Tra questi annoveriamo anche i Santuari delle Profondità sparsi per tutta la mappa.

I Santuari delle Profondità sono in tutto ben 20, e si trovano distribuiti all’interno di tutte le regioni del mondo di Tevyat, la maggior parte dei quali è collocata nell’area compresa tra Mondstadt e Liyue. Per poter accedere ai Santuari e ottenere le relative ricompense, però, dovrete necessariamente procurarvi delle speciali chiavi, chiamate Chiavi del Santuario, le quali possono avere colori differenti a seconda della regione in cui si trova il santuario che possono aprire: ad esempio, i santuari della regione di Mondstadt potranno essere aperti solamente utilizzando una chiave di colore blu, mentre quelli della regione di Liyue richiederanno delle chiavi di colore oro.

Per ottenere le chiavi dovrete completare i Domini Abissali e le Missioni del Mondo, e una volta portati a termine le troverete direttamente all’interno delle ricompense finali. Nell’immagine in calce alla guida potrete invece visualizzare facilmente la posizione di tutti i 20 Santuari delle Profondità presenti nel mondo di Genshin Impact. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per sbloccare gratuitamente la quest di Mona. Se invece siete interesati al crafting, vi consigliamo di dare un'occhiata alla guida per raccogliere il Ferro Bianco.