Genshin Impact: è ufficiale, Alhaitham e Yaoyao arriveranno con l'update 3.4

Era da giorni che i fan di Genshin Impact continuavano a chiedersi dove fosse l'annuncio dei prossimi personaggi, il quale viene solitamente fatto in prossimità della diretta dedicata al successivo aggiornamento. A placare gli animi degli appassionati sono arrivati i nuovi post social di Hoyoverse, che hanno finalmente svelato gli eroi in arrivo.

Con l'aggiornamento alla versione 3.4 di Genshin Impact (in arrivo tra circa sei settimane), infatti, vedremo l'arrivo di Yaoyao e Alhaitham, entrambi personaggi legati all'elemento Dendro. Le brevi descrizioni diffuse sui social dagli sviluppatori del free to play non contengono i dettagli in merito alle armi utilizzate dagli eroi oppure al loro livello di rarità ed è probabile che dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprire questo genere di informazioni.

Vi ricordiamo che, visto che Genshin Impact si è aggiudicato il premio Player's Voice ai The Game Awards 2022, nei prossimi giorni si potranno riscattare senza costi aggiuntivi ben 800 Primogems, distribuiti in quattro diversi pacchetti da 200 cristalli l'uno. Sempre a proposito di promozioni, sulle nostre pagine potete trovare il nuovo codice di dicembre 2022 per Genshin Impact con Primogems gratis, il quale resterà valido solo per poco tempo.