Genshin Impact: è ufficiale, Mika e Dehya arriveranno con la versione 3.5

Come da tradizione, Hoyoverse ha svelato quali personaggi verranno introdotti con il futuro aggiornamento a ridosso del lancio dell'update 3.4 di Genshin Impact.

Un paio di post pubblicati sui canali social ufficiali, infatti, hanno anticipato quelli che saranno gli eroi protagonisti dei banner in arrivo con l'update 3.5, la cui uscita è prevista a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2023. Il primo di questi personaggi è Mika, un giovane ragazzo proveniente da Monstadt legato all'elemento Cryo e, probabilmente, in grado di utilizzare un catalizzatore come arma principale. L'altra new entry è invece un volto parecchio noto a coloro che hanno giocato e completato le quest di Sumeru, visto che si parla della guerriera del deserto che prende il nome di Dehya, in questo caso armata di claymore e appartenente all'elemento Pyro.

Purtroppo non si conoscono particolari più dettagliati in merito alle abilità di questi personaggi e, con tutta probabilità, dovremo attendere la diretta streaming di metà febbraio 2023 per un approfondimento su questi eroi.

Per chi non lo sapesse, con l'arrivo della versione 3.4 di Genshin Impact verranno distribuite 600 Primogems gratis. Tali ricompense arriveranno al termine della manutenzione programmata prevista nella notte tra martedì 17 gennaio e mercoledì 18 gennaio 2023.