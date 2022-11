Genshin Impact: l'ultima patch ha rimosso alcuni filtri anti-aliasing su PC, è polemica

Dal 2 novembre 2022 è disponibile l'aggiornamento 3.2 di Genshin Impact,che dona ai giocatori 600 Primogems gratis oltre ad aggiungere Nahida e Layla come nuovi personaggi. Ma le novità relativa all'ultimo update non finiscono certo qui e riguardano anche il comparto tecnico.

Dalle patch notes ufficiali dell'aggiornamento 3.2 emerge infatti che l'anti-aliansing è stato perfezionato sia su PC che su PlayStation 5 e PS4, per una resa visiva in questo modo ancora più piacevole e precisa. In aggiunta, su PC arriva anche l'FSR 2.0, tecnologia AMD che permette di aumentare la risoluzione con un impiego di risorse minimo, portando in questo modo ad un ulteriore perfezionamento della resa tecnica dell'opera targata Hoyoverse.

L'inclusione dell'FSR 2.0 ha tuttavia un inconveniente che, su Hoyolab, ha suscitato i malumori di più utenti: gli autori hanno infatti rimosso i filtri anti-aliasing SMAA e TAA dalla versione PC del gioco, senza lasciare possibilità ai giocatori di scegliere quale tecnologia utilizzare. In molti stanno quindi chiedendo agli autori di tornare sui propri passi, in quanto l'FSR 2.0 non raggiunge gli stessi risultati dei filtri SMAA e TAA.

In attesa di scoprire se miHoYo tornerà sui propri passi o meno, Kotaku ha raccolto testimonianze di giocatori che spendono anche fino a 90000 dollari su Genshin Impact, spiegando così i motivi che li spingono ad investire grosse cifre sulle meccaniche gacha del gioco.