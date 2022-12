Genshin Impact in Unreal Engine 5: il gioco gratis si evolve con la creazione dei fan

In attesa di poter osservare il Festival Fiorito di Mikawa in Genshin Impact, la community di appassionati della produzione prova ad immaginare una trasposizione del gioco in Unreal Engine 5.

L'Action RPG di MiHoYo è stato in particolare trasformato dal content creator Exven. Curioso di osservare la resa dei panorami di Teyvat con il nuovo motore grafico di Epic Games, quest'ultimo ha condotto personalmente un piccolo e interessante esperimento. I risultati del test sono stati poi tradotti in un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Il filmato consente di dare un primo sguardo a quella che potrebbe essere l'estetica di Genshin Impact qualora il free to play dovesse decidere di adottare le feature a disposizione dell'Unreal Engine 5. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto dal content creator?



Al momento, sono sempre più numerose le software house che decidono di salire a bordo della nuova iterazione del motore grafico di Epic Games. Tra i giochi più interessanti in sviluppo in Unreal Engine 5, possiamo ad esempio ricordare il promettente Black Myth: Wukong e l'ancora misterioso Hellblade II: Senua's Saga, ma anche STALKER 2: Heart of Chernobyl, il nuovo Layers of Fear e The Lord of the Rings: Conquest Reimagined.