Genshin Impact, Unreconciled Stars: come ottenere Fischl e tanti Primogems gratis

Nel corso delle ultime ore è stato dato il via al nuovo evento a tempo di Genshin Impact che prende il nome di Unreconciled Stars e permette ai giocatori del free to play di ottenere centinaia di Primogems e una Fischl, ovvero il personaggio 4 Stelle tra i più forti tra quelli attualmente disponibili.

Come dare il via all'evento

Per iniziare l'evento Unreconciled Stars dovete interagire con il capo della gilda degli avventurieri di Monstadt, ovvero l'NPC presso il quale è possibile ottenere le ricompense giornaliere e inviare i propri personaggi nelle spedizioni. Verrà in questo modo dato il via ad una semplice quest che vi chiederà di andare in giro a parlare con una manciata di personaggi e di liberare alcune aree dai nemici.

Fase 1 - Unknown Star

A questo punto potete accedere alla prima fase dell'evento, Unknown Star, proprio dal menu degli eventi. Selezionatelo per accedere a sei diverse missioni: tre di queste sono semplici quest, le altre tre chiedono invece di visitare luoghi della mappa e andare alla ricerca di cristalli azzurri da raccogliere (questi verranno segnalati sulla mini-mappa da piccoli cerchi azzurri). Ogni missione vi permetterà di ottenere 30 o 40 Primogems al completamento (alcune ricompense vanno riscattate manualmente). I cristalli accumulati possono inoltre essere spesi nel negozio per ottenere materiali per il potenziamento.

Fase 2 - Star of Deceitful Dreams (disponibile dal 18 novembre 2020)

In questa seconda fase vi ritroverete a dover proteggere dei grossi cristalli azzurri per un breve periodo di tempo, evitando che i nemici possano in qualche modo danneggiarli e impedire l'estrazione di materiali utili. I punti d'estrazione verranno contrassegnati sulla mappa con delle piccole icone circolari e occorrerà completarne diversi per ottenere i Primogems di questa fase. Ogni tentativo vi costerà 20 unità di Resina, quindi fate in modo da conservarne qualcuna (magari create dei consumabili per ripristinarla).

Fase 3 - Star of Destiny (disponibile dal 23 novembre 2020)

L'ultima fase coinvolge una nuova modalità a tempo cooperativa, la quale potrà essere giocata sia con gli amici che con altri giocatori casuali trovati tramite matchmaking. Questa modalità, che prevede l'accumulo di energia eliminando mostri, ben 40 unità di Resina per ottenerne le ricompense.

Come ottenere Fischl gratis

Per ottenere il personaggio gratuito dell'evento dovrete portare a termine la quest Star of Destiny, completare 14 volte l'attività della Fase 2 e 7 volte l'attività della Fase 3. Una volta fatto tutto, vi basterà visitare la schermata dell'evento per riscattare il personaggio, che nel caso in cui fosse già nella vostra collezione vi permetterà di ottenere una Costellazione extra.

Durante l'evento a tempo sarà inoltre possibile utilizzare i seguenti personaggi per avere un bonus ai danni del 60% (solo nelle attività delle Fasi 2 e 3): Tartaglia (Childe), Mona, Fischl, Lisa, Beidou, Ningguang, Noelle, Chongyun e Xiangling. Vi ricordiamo inoltre che l'evento sarà disponibile esclusivamente fino al prossimo 30 novembre 2020, ma il negozio nel quale spendere i cristalli resterà invece aperto fino al 12 dicembre 2020, così che i giocatori possano avere tutto il tempo di liberarsi della valuta.

