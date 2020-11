Genshin Impact, update 1.1: come ottenere Barbara gratis

Con l'arrivo dell'update 1.1 di Genshin Impact sono state introdotte numerose novità all'interno del free to play targato MiHoYo e tra queste troviamo anche la possibilità di sbloccare in maniera totalmente gratuita un paio di personaggi.

Grazie al mini-evento Baptism of Song si può ad esempio ottenere Barbara, l'eroe di tipo Acqua che potrebbe farvi molto comodo grazie alle sua abilità curative, le quali permettono di non sprecare oggetti dedicati al ripristino dei Punti Vita durante i combattimenti. Per sbloccare il personaggio non dovete far altro che raggiungere il Livello Avventuriero 18, aprire la schermata dedicata agli eventi e selezionare la voce Batism of Song (la stessa che potete vedere nell'immagine in apertura della notizia). Cliccate sull'icona del personaggio e nel giro di pochi istanti entrerà a far parte della vostra squadra. Se in passato avete già ottenuto Barbara, sappiate che la promozione in questione è valida anche per voi, dal momento che ottenere più eroi uguali in Genshin Impact è incredibilmente utile. Se avete già Barbara, che è stata donata a tutti i giocatori che hanno raggiunto il Livello Avventuriero 20 prima dell'arrivo dell'update 1.1, ne potrete sbloccare le Costellazioni e renderla così ancora più efficace sul campo. Va precisato che le Costellazioni vanno sbloccate manualmente entrando nella schermata "Characters" e selezionando l'apposita voce del menu.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è disponibile gratuitamente sulle seguenti piattaforme: PC (tramite client proprietario), dispositivi Android/iOS e PlayStation 4. Prossimamente dovrebbe arrivare anche la versione Nintendo Switch, ma al momento non si hanno informazioni specifiche sull'eventuale data d'uscita. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che il Genshin Impact supporterà PlayStation 5 al lancio con una modalità a 60 fotogrammi al secondo.