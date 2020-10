Genshin Impact, l'update 1.1 è enorme! Tutte le novità in video

Gli sviluppatori di MiHoYo illustrano in video le principali novità del prossimo, enorme update di Genshin Impact in arrivo tra pochi giorni su PC, sistemi mobile e PS4, con vista sulla nextgen rappresentata da PlayStation 5.

L'aggiornamento 1.1 dell'avventura fantasy che s'ispira a Zelda Breath of the Wild e che ha visto un lancio da record su mobile (ma non solo) introdurrà quattro personaggi inediti, due da 5 stelle e due da 4 stelle. Con l'ingresso di questo nuovi eroi, l'universo action ruolistico di Genshin Impact verrà arricchito dal nuovo capitolo di Liyue, con missioni secondarie specifiche per il personaggio, e dall'evento stagionale Unreconciled Stars che durerà due settimane.

Nel corso di questo evento, i protagonisti del regno di Teyvat dovranno fronteggiare un nuovo nemico che minaccia di far piombare il loro mondo in una "catastrofe improvvisa e terribile": progredendo nelle sfide di Unreconciled Stars sarà possibile intraprendere diverse missioni, con attività ricche di ricompense.

Sempre grazie all'update 1.1 di Genshin Impact, l'avventura free to play verrà ampliata con l'aggiunta di un sistema di reputazione inedito che contribuirà a stratificare l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica in base alle attività svolte nelle diverse città del gioco. Non mancheranno poi tantissimi nuovi oggetti, come una bussola del tesoro, dei waypoint portatili e un Wind Catcher che creerà delle correnti di vento con cui facilitare l'esplorazione della mappa.

L'uscita dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact è previsto per l'11 novembre su PC, sistemi mobile iOS e Android e PlayStation 4, oltreché su PS5 per il lancio della console nextgen di Sony che, lo ricordiamo, è atteso in Europa per il 19 novembre.