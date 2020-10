Genshin Impact: l'update 1.1 modificherà controlli, Resina e gestione degli Artefatti

A distanza di qualche settimana dall'arrivo dell'update 1.1, miHoYo ha pubblicato sul sito ufficiale un lungo messaggio per preannunciare quali saranno le principali novità del primo grande aggiornamento di Genshin Impact.

Il più importante cambiamento in arrivo riguarda la Resina, ovvero la risorsa che si ricarica automaticamente nel tempo e, in maniera simile all'energia di molti free to play per smartphone e tablet, permette al giocatore di completare attività complesse ed ottenere materiali rari per il potenziamento di eroi ed armi. Con la versione 1.1 il quantitativo massimo di Resina accumulabile da 120 a 160, inoltre l'obiettivo settimanale del Battle Pass sarà quello di spendere un totale di 1.200 unità di Resina e non più 1.600, considerato eccessivo da molti utenti. Altro argomento toccato nel post ufficiale è quello degli Artefatti, i cui menu sono piuttosto ostici dal punto di vista della navigazione: presto gli sviluppatori introdurranno infatti dei filtri che permetteranno di evidenziare tutti gli oggetti con un determinato parametro e una piccola iconcina ci consentirà di comprendere immediatamente quale personaggio sta utilizzando quell'Artefatto.

Anche gli spostamenti in giro per la mappa verranno semplificati grazie all'arrivo di un punto di teletrasporto portatile, già segnalato in uno dei vecchi leak dell'update 1.1 di Genshin Impact. Grazie a questo strumento si potranno generare altri punti per il viaggio rapido e raggiungere istantaneamente luoghi che vi interessano per via di risorse o nemici. Vi è infine una serie di modifiche al sistema di controllo, che presto permetterà di modificare l'assegnazione dei tasti sia per quello che riguarda il controller che per quello che concerne la combinazione mouse e tastiera.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento in questione dovrebbe fare il proprio debutto il prossimo 11 novembre 2020 su PlayStation 4, PC e dispositivi Android/iOS.