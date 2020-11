Genshin Impact, update 1.1: ora d'uscita e personaggi del primo banner

Mancano ormai solo poche ore al debutto del primo grande aggiornamento di Genshin Impact che porterà il free to play alla versione 1.1. Per preparare gli utenti all'arrivo dell'update, MiHoYo ha diffuso nuove informazioni sui contenuti in arrivo e sulla manutenzione programmata di domani.

I server del gioco si spegneranno alle ore 23:00 italiane di domani, martedì 10 novembre 2020 e la manutenzione dovrebbe avere una durata di circa 5 ore. Ciò significa che i giocatori italiani potranno iniziare a godersi tutte le novità dell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact a partire dalla mattina del prossimo mercoledì, a meno che non vi siano problemi dell'ultimo minuto o che la manutenzione venga improvvisamente prolungata.

Al lancio del nuovo update arriverà anche un banner a tempo nella sezione Wish all'interno del quale i giocatori avranno maggiori probabilità di trovare uno dei seguenti personaggi:

Childe (5 Stelle)

Diona (4 Stelle)

Beidou (4 Stelle)

Ningguang (4 Stelle)

Per quello che riguarda invece Zhongli e Xinyan, bisognerà attendere l'arrivo del secondo banner a tempo che dovrebbe fare il proprio debutto tra un paio di settimane. Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero inoltre arrivare degli eventi a tempo che permetteranno ai giocatori di ottenere in maniera completamente gratuita una Barbara e una Fischl, così da ottenerne una per la prima volta o potenziarne la costellazione.