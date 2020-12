Genshin Impact, update 1.2: le abilità di Albedo al centro del nuovo trailer

Mancano ormai solo poche ore al debutto ufficiale dell'aggiornamento alla versione 1.2 di Genshin Impact, il quale non solo porterà una ventata d'aria fresca grazie all'introduzione dell'area chiamata Dragonspine ma darà il via ad un nuovo banner a tempo con protagonista Albedo.

L'ultimo trailer pubblicato da MiHoYo prima del debutto dell'update, che verrà pubblicato questa notte, è completamente dedicato al nuovo personaggio e alle sue abilità. Oltre ad essere un abile spadaccino, Albedo è infatti in grado di creare delle piattaforme a forma di fiore che potrebbero fare la differenza nelle fasi di platforming o nei combattimenti in cui è meglio tenere le distanze dal nemico. L'abilità speciale del personaggio consiste invece nell'evocazione di cristalli che fuoriescono dal pavimento e danneggiano i nemici nell'area d'effetto. Vi ricordiamo che il prossimo banner avrà come principale eroe 5 Stelle Albedo, mentre si avranno buone probabilità di trovare anche i seguenti eroi 4 Stelle: Sucrose, Bennett e Fischl.

Se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo che ancora per pochi giorni sarà possibile ottenere 800 Primogems gratis in Genshin Impact. Avete già visto il trailer dell'update 1.2 di Genshin Impact?