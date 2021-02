Genshin Impact: l'update 1.3 arriva con ben 600 Primogems gratis

Nel corso dell'ultima notte i server di Genshin Impact si sono spenti per qualche ora con l'obiettivo di aggiornarsi e ricevere tutte le novità del tanto atteso update 1.3 del free to play. Al loro ritorno, i giocatori sono stati accolti da MiHoYo con un regalo molto gradito.

Sebbene infatti gli sviluppatori avessero promesso agli utenti un bonus massimo di 300 Primogems al termine delle manutenzione programmata (60 gemme per ogni ora d'inattività dei server), pare che il team abbia pensato bene anche di elargire un secondo pacchetto di beni virtuali al fine di farsi perdonare per alcuni bug, i quali sono stati prontamente risolti con la pubblicazione dell'ultima versione del gioco. Questo significa che effettuando l'accesso ai server e visitando la sezione della posta è possibile trovare tra le ricompense da riscattare due diversi messaggi contenenti ciascuno 300 gemme per un totale di 600 Primogems gratis, da aggiungere all'inventario rapidamente cliccando sul tasto "Claim all" nella parte bassa dello schermo. Si tratta di una quantità sufficiente di valuta di gioco per provare diverse volte la sorte con il banner di Xiao, il nuovo personaggio 5 Stelle. Va precisato che l'offerta non resterà attiva per molto tempo e, se siete interessati, vi suggeriamo quindi di aggiornare ed avviare il titolo al più presto per poter riscattare tutte le ricompense prima che spariscano per sempre.

Avete già dato uno sguardo all'elenco di tutti gli eventi in arrivo con l'aggiornamento 1.3 di Genshin Impact? Vi ricordiamo inoltre che d'ora in poi sarà possibile effettuare il preload delle patch di Genshin Impact su PC, iOS e Android.