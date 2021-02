Genshin Impact, update 1.3: oltre a Xiao è in arrivo anche Hu Tao?

Sembra che MiHoYo abbia ancora un asso nella manica per quello che riguarda l'aggiornamento 1.3 di Genshin Impact, il quale ha fatto il proprio debutto solo qualche giorno fa.

A differenza dei precedenti contenuti aggiuntivi, quello introdotto negli ultimi giorni non solo ha introdotto un numero minore di novità, ma anche un quantitativo più basso di personaggi: al momento è presente il solo Xiao, l'eroe 5 Stelle protagonista di un banner a tempo limitato, e non vi sono tracce di futuri banner con personaggi inediti se non quello dedicato a Keqing, la spadaccina che può essere trovata anche nelle loot box permanenti. Sembra però che alcuni giocatori abbiano analizzato le ultime dichiarazioni del team di sviluppo e siano convinti che ci sia ancora un banner da annunciare. La software house orientale ha confermato che ci sono delle novità ancora da svelare e che approderanno nel gioco prima del prossimo aggiornamento: secondo gli appassionati non può che trattarsi di Hu Tao, la strega di tipo Fuoco già scoperta dai dataminer e che fa parte della lore di Liyue, l'area in cui si svolgeranno i principali eventi dell'update 1.3.

In attesa di notizie ufficiali da parte dello sviluppatore, vi ricordiamo che avete ancora poco tempo per riscattare 600 Primogems gratis in Genshin Impact 1.3.