Genshin Impact Update 1.4: data d'uscita, contenuti, trailer e immagini

Zhenzhong Yi, Studio Technical Director di MiHoYo, ha approfittatto delle colonne del PlayStation Blog per presentare la data d'uscita e i contenuti dell'atteso Update 1.4 di Genshin Impact, free-to-play disponibile, oltre che su PlayStation 4, anche su PC e piattaforme mobile.

In uscita il 17 marzo, l'Update 1.4 introdurrà il Windblume Festival, che sarà accessibile a tutti i giocatori che hanno già raggiunto l'Adventur Rank 20 e hanno completato l'Archon Quest "Song of the Dragon and Freedom". Il Windblume Festival è una sorta di dating sim nel quale i giocatori avranno l'opportunità di trascorrere del tempo e conversare con Barbara, Noelle, Bennett e Chongyun. I finali e le memorie mostrate saranno influenzate dalle scelte e dalle interazioni dei videogiocatori. Il festival metterà a disposizione anche tre mini-giochi - Bullseye Balloons, Floral Freefall e Ballads of Breeze - affrontabili sia in solitaria che in cooperativa. Ognuno di essi offrirà quattro differenti difficoltà e metterà in palio dei ticket spendibili nel negozio dell'evento per acquistare materiali Talent-Up e due nuovi gadget esclusivi, Commemorative Balloon e Windsong Lyre.

L'Update 1.4 introdurrà anche il Peculiar Wonderland, un dominio speciale scoperto di recente e rinnovato dall'Adventurers’ Guild. Qui i giocatori saranno chiamati ad affrontare delle sfide casuali che metteranno in difficoltà anche gli avventurieri più navigati. In paio ci saranno i coupon Peculiar Collab, scambiabili con materiali Weapon Ascension e un nuovo arco a 4 stelle, il Windblume Ode. Ci sarà anche un nuovo personaggio a 4 stelle chiamato Rosaria "Thorny Benevolence", una sorella della Chiesa di Favonius che gli avventurieri hanno già incontrato a Dragonspine. Munita di asta, Rosaria possiede delle potenti abilità elementali che le consentono di teletrasportarsi alle spalle dei nemici e infliggere danni cryo.

Ne saprete di più guardando il trailer dell'Update 1.4 e il lungo video di approfondimento allegati a questa notizia. Segnaliamo inoltre che MiHoYo ha festeggiato l'annuncio regalando 300 Primogens: ecco come ottenerle.