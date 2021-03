Genshin Impact: l'update 1.4 è online, 600 Primogems gratis per tutti

È iniziata alla grande la giornata per tutti i giocatori di Genshin Impact, il free to play di MiHoYo che ha accolto nel corso dell'ultima notte un nuovo aggiornamento che ha portato il titolo alla versione 1.4.

A notte inoltrata, infatti, la manutenzione si è conclusa e, sebbene non abbia avuto una durata di cinque ore, gli sviluppatori hanno comunque deciso di ricompensare tutti i propri utenti con 300 Primogems. Come se non bastasse, i giocatori hanno ricevuto anche un ulteriore pacchetto da 300 gemme da parte del team di sviluppo, il quale è stato donato per via dei problemi riscontrati nel corso dello scorso aggiornamento alle Costellazioni di Albedo (l'eroe 5 Stelle di tipo Geo) e di alcune animazioni di combattimento di Ningguang, tutti risolti con l'ultimo update. Insomma, chiunque decida di avviare il gioco nei prossimi giorni (entrambi i bonus non saranno disponibili per molto) potrà riscattare ben 600 Primogems gratis visitando la casella della posta virtuale.

Una volta ottenuti i bonus, potrete poi fiondarvi alla scoperta delle novità introdotte dal nuovo aggiornamento, tra le quali troviamo il ritorno del banner di Venti e un particolare dating simulator con il quale si possono ottenere altre Primogems e approfondire la conoscenza di alcuni personaggi 4 Stelle come Noelle, Bennet, Chongyun e Barbara.

