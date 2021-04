Genshin Impact, l'update 1.5 ha una data d'uscita: tutto quello che sappiamo

Dopo i leak e le indiscrezioni delle scorse settimane è finalmente arrivata la conferma da parte di MiHoYo che l'Update 1.5 di Genshin Impact verrà pubblicato il 27 aprile.

Nel momento in cui vi scriviamo è in corso il Venti Banner, il cui termine è previsto per il 6 aprile. Subito dopo prenderà il via il Childe Banner, che ha una durata pianificata di tre settimane, al termine del quale - il 27 aprile - verrà pubblicato ufficialmente l'Update 1.5 di Genshin Impact, ovviamente con un nuovo Banner ad accompagnarlo.

Queste sono le uniche informazioni ufficiali in nostro possesso, ma qualche dettaglio aggiuntivo potrebbe essere stato svelato dai data miner, che hanno trovato nel codice del gioco dei riferimenti a due nuovi personaggi waifu, la Cryo Claymore a 5 stelle Eula e la Pyro Catalyst a 4 stelle Yanfei, oltre che ad un sistema di housing, che dovrebbe concedere ai giocatori la possibilità di acquistare e personalizzare un appartamento. Circolano inoltre delle voci su una riproposizione del banner di Zhongli con la seconda parte della sua storia, e un nuovo boss settimanale chiamato Azhdaha. Abbiamo tuttavia sentito che MiHoYo non è rimasta particolarmente contenta di tutti questi leak, e non c'è alcuna garanzia che questi contenuti verranno effettivamente inclusi nell'update 1.5 di Genshin Impact. Staremo a vedere!