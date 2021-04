Genshin Impact, update 1.5 e novità in arrivo: evento in diretta il 16 aprile

A stretto giro dal debutto del nuovo arco narrativo di Genshin Impact, il team di sviluppo conferma l'imminente arrivo di ulteriori novità per il free to play.

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, è stato infatti annunciato un appuntamento speciale, in programma per questa settimana e volto a presentare i nuovi contenuti in programma. Lo Special Program di Genshin Impact sarà trasmesso in diretta streaming nel corso della giornata di domani, venerdì 16 aprile. L'appuntamento prenderà il via alle ore 18:00 del fuso orario italiano, dalle pagine del Canale YouTube ufficiale di Genshin Impact. La diretta speciale si focalizzerà in particolare sulla presentazione dei contenuti attesi con la pubblicazione della versione 1.5 dell'Action RPG orientale.



Al momento, non vi sono state ulteriori anticipazioni in merito da parte della software house cinese, con MiHoYo che si è limitata a invitare la community ad unirsi alla presentazione live. I rumor legati al debutto di questa nuova fase del titolo non sono tuttavia pochi. Da alcuni giorni, ad esempio, un'indiscrezione indicherebbe come imminente il ritorno del banner di Zhongli in Genshin Impact. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il Capitolo 1: Atto IV: We Will Be Reunited è al momento già disponibile all'interno dell'Action RPG.