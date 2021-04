Genshin Impact, update 1.5: il nuovo trailer è tutto dedicato a Yanfei

MiHoYo sta continuano a diffondere nuovi dettagli circa l'aggiornamento 1.5 di Genshin Impact, il quale farà il proprio debutto nel corso della prossima settimana. Al centro dell'ultimo trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale del titolo troviamo Yanfei, uno dei due nuovi personaggi.

L'eroina 4 Stelle di tipo Fuoco è infatti la protagonista del filmato, il quale ci mostra tutte le abilità e le caratteristiche uniche di questo personaggio in grado di utilizzare esclusivamente catalizzatori. L'avvocatessa di Liyue è in grado di infliggere lo status pyro a tutti i nemici grazie alle sue abilità, le quali hanno entrambe un effetto ad area e possono quindi colpire nemici multipli.

Purtroppo il filmato non contiene informazioni specifiche su quando potremo trovare Yanfei nella sezione Wish del gioco, ma il fatto che sia stata presentata con un trailer prima di Eula lascia presagire che il suo arrivo possa coincidere con il lancio dell'update 1.5, magari in un banner a tempo contenente anche la rerun di Zhongli, altro eroe di Liyue. Nel caso in cui dovesse essere questo il primo banner, per poter mettere le mani su Eula, occorrerà attendere ancora qualche settimana.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato a Yanfei, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come ottenere 120 Primogems e mobili gratis col nuovo evento web di Genshin Impact.