Genshin Impact: l'update 1.6 include tante novità per il Serenitea Pot

Siamo sempre più vicini al debutto dell'aggiornamento alla versione 1.6 di Genshin Impact, il quale darà il via ad una serie di eventi estivi, introdurrà il nuovo personaggio Kazuha e le skin per Barbara e Jean. Sembra però che gli sviluppatori stiano pensando anche a delle modifiche per il Serenitea Pot.

Oltre a permettere di posizionare un maggior numero di oggetti sulle isole personalizzate, il prossimo aggiornamento del free to play targato miHoYo introdurrà anche l'opportunità di posizionare in giro per la mappa i personaggi sbloccati. L'arrivo di questa nuova meccanica avrà un impatto su svariati aspetti del Serenitea Pot, dal momento che potremo ricevere ricompense aggiuntive (tra le quali i punti esperienza che evidenziano il legame con uno specifico personaggio) e osservare in una nuova voce dei menu quali sono i set di arredamento più apprezzati dai vari personaggi. Insomma, l'housing di Genshin Impact sta per diventare più profondo e saranno in molti ad apprezzare queste novità, in particolare coloro che dispongono di molti personaggi.

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo update, vi ricordiamo che Genshin Impact arriverà presto sull'Epic Games Store con un pacchetto gratuito il cui contenuto non è ancora stato ufficialmente svelato.