Genshin Impact: l'update 1.6 introdurrà un arcipelago?

In attesa dell'ormai classica diretta streaming di miHoYo dedicata al prossimo grande aggiornamento di Genshin Impact, arrivano nuovi leak che svelano alcune delle possibili novità in arrivo nel free to play.

Stando agli ultimi leak, il prossimo aggiornamento non si limiterà ad introdurre nuovi personaggi ma porterà nel gioco anche una nuova porzione della mappa. Purtroppo non si tratta di Inazuma o di una delle altre regioni che andranno ad ampliare il numero di città presenti in Genshin Impact, ma dovremmo assistere all'arrivo di un piccolo arcipelago. Stando alle poche informazioni disponibili sull'area in questione, non dovrebbero esserci collezionabili di alcun tipo e si tratterebbe quindi di una sorta di aggiunta minore, la quale potrebbe ospitare uno degli eventi a tempo in arrivo con l'update 1.6.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle novità che verranno proposte nelle prossime settimane, vi ricordiamo che uno degli ultimi leak preannuncia l'arrivo di Kazuha e le skin gratis di Barbara e Jean in Genshin Impact. Sulle nostre pagine potete trovare anche un nuovo trailer di Genshin Impact dedicato ad Eula, l'eroe Cryo 5 Stelle in cui debutto è previsto per la prossima settimana in un banner a tempo.