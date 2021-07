Genshin Impact, verso l'update 1.7: leak per Ayaka e Yoimiya, trailer per Kazuha

Cresce l'attesa per la pubblicazione dell'update 1.7 di Genshin Impact, che si preannuncia come uno dei più importanti della storia del gioco, al punto che secondo alcuni potrebbe anche essere seguito dalla numerazione 2.0.

Il motivo è molto semplice: il nuovo aggiornamento, in arrivo nel corso di questo mese di luglio, introdurrà la regione di Inazuma, ampliando il mondo di gioco e di conseguenza le possibilità a disposizione dei giocatori. Si tratta della novità più attesa dalla community fin da quando è stata annunciata la roadmap, ma non sarà certamente l'unica: assieme alla nuova regione arriveranno, ovviamente, anche nuovi personaggi, tra cui Ayaka e Yoimiya. Il noto leaker Sakuna ha condiviso un paio di video molto interessanti che mostrano le due combattenti in azione, oltre ad un paio di filmati che si focalizzano sugli scontri Yoimiya vs Cryo Regisvine e Ayaka vs Pyro Regisvine. Trovate tutto in calce a questa notizia.

In cima, invece, trovate un nuovissimo trailer animato ufficiale confezionato appositamente da MiHoYo per narrare le origini di Kaedehara Kazuha, l'ultimo personaggio di Genshin Impact messo a disposizione pochi giorni addietro come parte dell'update 1.6. Buona visione!