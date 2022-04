Genshin Impact: l'update 2.7 e Sumeru rischiano di arrivare in ritardo

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei rumor secondo i quali la versione 2.7 di Genshin Impact sarebbe arrivata in ritardo. Sembrerebbe che le voci di corriodio siano confermate, poiché gli sviluppatori hanno rinviato l'annuncio del reveal dell'aggiornamento.

In un commento sui canali social ufficiali, i membri del team di MiHoYo hanno confermato che l'annuncio della diretta streaming concentrata sulle novità della versione 2.7 di Genshin Impact non arriverà oggi come in molti si aspettavano. Non è chiaro al momento se a ritardare sarà solo il messaggio che preannuncia l'evento in streaming o se arriverà in ritardo anche l'aggiornamento, confermando tutte le voci di corridoio secondo le quali assisteremo ad un banner a tempo extra tra il termine della 2.6 e l'inizio della 2.7. Nel caso in cui il team di sviluppo dovesse rimandare di qualche settimana il prossimo content update, ciò influirà anche sull'arrivo di Sumeru, la prossima regione della mappa che dovrebbe arrivare nel corso dell'estate con la versione 3.0.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che è di recente stato annunciato un bundle gratis di Genshin Impact per gli utenti Nvidia. Vi invitiamo inoltre a dare uno sguardo all'elenco delle novità dell'update 2.6 di Genshin Impact.