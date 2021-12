Genshin Impact: l'ultimo update ha migliorato la grafica, anche su PS5

Sebbene in pochi se ne siano accorti nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe che l'ultimo aggiornamento di Genshin Impact abbia apportato al popolare gioco gratis una serie di migliorie dal punto di vista grafico.

A svelarlo sono stati gli stessi sviluppatori nell'ultimo post dedicato al free to play pubblicato sul blog ufficiale PlayStation in occasione dell'annuncio della versione 2.4. Dopo aver svelato tutte le novità che attendono i giocatori il prossimo 5 gennaio 2022, il team di sviluppo ha confermato che l'update 2.3 del titolo ha introdotto un aggiornamento dal punto di vista grafico che ha riguardato tutte le versioni del gioco. Come potete vedere anche nel filmato dimostrativo in calce alla notizia, la miglioria al comparto tecnico di Genshin Impact riguarda la qualità delle ombre, la quale è migliorata sensibilmente. Grazie al filmato è possibile notare come l'aggiornamento renda le ombre più morbide (a patto di aver attivato le opzioni grafiche utili per ottenere una resa visiva migliore).

Purtroppo non sembra siano in arrivo altre novità da questo punto di vista con il prossimo update, ma in compenso i giocatori potranno sbloccare gratis Yun Jin e la skin di Ningguang semplicemente completando le attività che verranno proposte nel corso della versione 2.4.