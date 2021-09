Genshin Impact: utenti pronti a denunciare miHoYo per Baal

Quello di Raiden Shogun, chiamata spesso e volentieri dai giocatori Baal a causa dei tanti leak degli scorsi mesi, è stato probabilmente il lancio più complesso di tutti i personaggi presenti in Genshin Impact.

Come avrete notato nelle ultime settimane, in più di un'occasione il team di sviluppo ha dovuto ricompensare i giocatori con dei pacchetti di Primogems per scusarsi di alcune problematiche relative alla localizzazione delle descrizioni delle Costellazioni del personaggio. I problemi non sono però finiti qua, dal momento che un gruppo di utenti sembra essere furioso nei confronti di miHoYo e si è detto pronto a procedere con un'azione legale per via dei cambiamenti apportati a Raiden Shogun nel passaggio dalla fase di Beta Test alla release finale. Il motivo di tale astio è dovuto all'assenza di alcuni presupposti grazie ai quali il personaggi avrebbe dovuto essere l'alleato perfetto di Beidou.

In ogni caso è improbabile che la denuncia della community possa avere grande successo, dal momento che la compatibilità tra Beidou e Baal non è mai stata promessa ufficialmente dal team di sviluppo e le informazioni trapelate a tal proposito sono state diffuse da coloro i quali avevano firmato un accordo di non divulgazione per fare da beta tester.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle abilità di Kokomi e alle sue migliori build in Genshin Impact. Avete già letto delle forti critiche dalla community di Genshin Impact per l'assenza di grosse ricompense per l'Anniversario?