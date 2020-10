Genshin Impact, Venti intristisce i giocatori: evento concluso, molti non l'hanno ottenuto

Il roster di personaggi disponibili all'interno del titolo di MiHoYo si sta ampliando in maniera progressiva: tra le nuove aggiunte, troviamo ad esempio l'introduzione di Klee in Genshin Impact.

Quest'ultimo rappresenta un personaggio a cinque stelle, dunque un'aggiunta particolarmente ambita per la propria squadra, ma non si tratta dall'unico esempio di protagonista di massimo rango. Di recente, infatti, i giocatori del free to play hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi Venti, musicista dalla verde livrea, anch'egli caratterizzato da una classificazione a cinque stelle. Per aggiungere il personaggio al proprio team, tuttavia, gli utenti di Genshin Impact hanno dovuto tentare la fortuna in un evento dedicato, caratterizzato dalla presenza di microtransazioni.



Accedndo al banner dedicato a Venti, le probabilità di riuscire ad aggiudicarsi un Venti da cinque stelle erano del solo 0,6%. Non sorprende dunque che, magari anche dopo molti tentativi, molti videogiocatori non siano riusciti nell'intento. Ora che l'evento speciale è terminato, parte della community ha espresso il proprio disappunto in merito, mentre altri giocatori si sono limitati a commemorare l'avvenimento con ironica tristezza.



Nel frattempo, si consolida il successo del free to play, con un vero e proprio boom di iscritti al canale Discord di Genshin Impact, che ha ora superato anche quello di Fornite: Battaglia Reale.