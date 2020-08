Genshin Impact: la versione PS4 del GDR 'alla Zelda' ha una data d'uscita

Dopo aver svelato la data d'uscita di Genshin Impact su PC e sistemi mobile, gli sviluppatori di di miHoYo annunciano ufficialmente la data di arrivo su PlayStation 4 del loro ambizioso action ruolistico che trae ispirazione da capolavori come Zelda Breath of the Wild.

In base alle informazioni condivise dalla software house cinese, i cancelli che condurranno l'utenza occidentale verso la dimensione fantasy di Genshin Impact si apriranno su PS4 a partire dal 28 settembre 2020, ovvero nella medesima data d'uscita del titolo su PC e mobile.

Una volta varcata la soglia dell'universo ruolistico di Genshin Impact, gli appassionati di action adventure a potranno esplorare liberamente il regno di Teyvat e interagire con i suoi buffi abitanti per acquisire l'esperienza necessaria a fronteggiare le creature che popolano questo mondo.

Chi deciderà di intraprendere questo viaggio su PlayStation 4 avrà accesso a una serie di contenuti esclusivicome la Spada e le Ali della Discesa, due elementi di equipaggiamento che forniranno dei bonus ingame come un aumento dei danni inferti ai nemici e, tramite le Ali dell'aliante, raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e piattaforme elevate.

Sempre su PS4 sono previsti anche dei bonus per chi prenoterà il gioco. Tramite l'Adventurer's Starter Bundle di Genshin Impact, gli utenti avranno accesso a un pacchetto di oggetti speciali per iniziare con il piede giusto la propria avventura.