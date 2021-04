Genshin Impact: la versione PS5 ha una data d'uscita

A poche settimane dall'annuncio della versione PlayStation 5 di Genshin Impact, MiHoYo ha svelato ufficialmente la data di lancio dell'upgrade per la console di nuova generazione Sony.

Sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale è infatti comparso un lunghissimo post principalmente dedicato a tutte le novità dell'update 1.5 di Genshin Impact ma che contiene anche qualche informazione sulla versione next-gen del free to play. Il gioco approderà sulla nuova console Sony in concomitanza con la pubblicazione del prossimo aggiornamento, ovvero il 28 aprile 2021. Proprio come la versione PS4 del titolo, anche quella PS5 sarà completamente gratuita e i giocatori non dovranno preoccuparsi del trasferimento dei salvataggi, che verranno mantenuti nel passaggio da una versione all'altra del gioco. Purtroppo non abbiamo i dettagli tecnici specifici di questa nuova edizione di Genshin Impact, che dovrebbe girare a risoluzione 4K e proporre un maggiore dettaglio grafico, sebbene non sia chiaro se il framerate sia bloccato a 30 fps o se vi siano delle opzioni grafiche che consentano di sacrificare la risoluzione per migliorare la fluidità.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla versione PS5, vi ricordiamo che Genshin Impact riceverà presto il supporto all'autenticazione a due fattori.