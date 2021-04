Genshin Impact: la versione PS5 si mostra nel primo gameplay trailer in 4K nativo

A pochissimi giorni al lancio dell'upgrade gratuito di Genshin Impact per PS5, fissato per il prossimo 28 aprile, Sony e MiHoYo hanno confezionato un gameplay trailer che ci offre un assaggio dei miglioramenti tecnici resi possibili dal potente hardware di nuova generazione di casa Sony.

"PlayStation 5 rappresenta la piattaforma ideale per giocare Genshin Impact, dal momento che rende il mondo di Teyvat ancor più dettagliato, vivido e immersivo", ha dichiarato Zhenzhong Yi, Studio Technical Director del team cinese. I ragazzi di MiHoYo hanno ricreato da zero le librerie grafiche e personalizzato il file-loading system per beneficiare dei vantaggi offerti dall'SSD montato sotto al cofano di PS5. Potete quindi aspettarvi texture ad una risoluzione maggiore, un incremento del Livello di Dettaglio (LOD) sulla lunga distanza, la risoluzione 4K nativa, il supporto all'HDR e caricamenti rapidissimi: il teletrasporto da un punto all'altro del mondo richiederà al massimo un paio di secondi, assicura MiHoYo, che per l'occasione ha anche modificato il look di Qingyun Peak in esclusiva per PS5 e introdotto il supporto al feedback aptico del DualSense.

Il lavoro del team di sviluppo non si arresterà il prossimo 28 aprile, dal momento che hanno promesso l'arrivo di altri miglioramenti alla grafica e alla fluidità in futuro. Nel frattempo, potete avere un assaggio di Genshin Impact per PS5 nel gameplay trailer allegato in apertura di notizia.