Genshin Impact: che fine hanno fatto la versione Switch e l'italiano?

Si tratta di due novità piuttosto attese dalla community di Genshin Impact ma praticamente disperse: che fine hanno fatto la versione per Nintendo Switch e la traduzione in italiano del gioco? Per il momento nessuna traccia...

La versione Switch di Genshin Impact è stata annunciata ormai da anni, gli sviluppatori hanno più volte fatto sapere di essere al lavoro per effettuare il porting ma di fatto non ci sono mai state notizie concrete in merito e non esiste alcun video gameplay, se non un primo trailer datato gennaio 2020 con data di uscita "Coming Soon", in due anni però non ci sono stati aggiornamenti, al netto della pandemia Covid-19 e lockdown che potrebbero aver rallentato i lavori sul porting.

Altra caratteristica scomparsa è la traduzione italiana di Genshin Impact, apparentemente prevista con l'aggiornamento 2.6 ma così non è stato e l'italiano non sembra essere presente nemmeno nell'aggiornamento 2.7, oltretutto a rischio rinvio secondo un rumor.

Nell scorse ore i riferimenti a Genshin Impact per Switch sono stati rimossi dal canale YouTube giapponese del gioco ma sembra essersi trattato solamente di un errore dal momento che il logo di Switch è stato poi aggiunto nuovamente nel giro di pochissime ore.

Quasi certamente quindi il gioco è ancora in fase di sviluppo, certo è che sono trascorsi quasi due anni dal lancio di Genshin Impact e la community si aspettava tempi più rapidi per il debutto del gioco su Switch, considerando anche che il momento d'oro sembra alle spalle, sebbene il numero di giocatori attivi sia ancora piuttosto elevato su tutte le piattaforme.